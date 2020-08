CDS – Lionel Messi diventa l’Everest di cui parlava Gennaro Gattuso (Di domenica 9 agosto 2020) Alla vigilia del match contro il Barcellona, Gennaro Gattuso aveva parlato di un Everest da scalare. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda le parole dell’allenatore azzurro e titola così: “Messi è l’Everest, il Napoli si arrende”. “Adios, però con dignità: e nella notte del «diez» (quello contemporaneo), ciò che resta del Napoli è un sogno che svanisce in fretta, rischia di trasformarsi in incubo, e però poi sistema il calcio al centro d’un villaggio globale illuminato a giorno da un alieno”, si legge. “Lionel Messi è il fenomeno paranormale che «distrugge», rapidamente, le speranze e pure le illusioni. In mezz’ora sontuosa, tratteggiata da capolavori alla ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : CDS Lionel CDS - Lionel Messi diventa l'Everest di cui parlava Gennaro... Calciomercato Napoli CDS – Lionel Messi diventa l’Everest di cui parlava Gennaro Gattuso

“Lionel Messi è il fenomeno paranormale che «distrugge», rapidamente, le speranze e pure le illusioni. In mezz’ora sontuosa, tratteggiata da capolavori alla Gaudì, il Barcellona ristabilisce la verità ...

Cds - Sogno svanito, ma con dignità: il Napoli si arrende a un fenomeno paranormale

"Adios, però con dignità: e nella notte del «diez» (quello contemporaneo), ciò che resta del Napoli è un sogno che svanisce in fretta, rischia di trasformarsi in incubo, e però poi sistema il calcio a ...

“Lionel Messi è il fenomeno paranormale che «distrugge», rapidamente, le speranze e pure le illusioni. In mezz’ora sontuosa, tratteggiata da capolavori alla Gaudì, il Barcellona ristabilisce la verità ..."Adios, però con dignità: e nella notte del «diez» (quello contemporaneo), ciò che resta del Napoli è un sogno che svanisce in fretta, rischia di trasformarsi in incubo, e però poi sistema il calcio a ...