Tony Colombo in concerto senza autorizzazioni: denunciato dal sindaco (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Assembramenti senza mascherine ne licenze, questo il risultato dell’ennesimo concerto abusivo del neomelodico siciliano Tony Colombo. Questa volta Colombo è andato in scena, senza nessun tipo di permesso o autorizzazione, nel comune di Ercolano alle porte di Napoli Est. Sul caso, dopo la segnalazione del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è intervenuto anche il primo cittadino vesuviano, Ciro Buonajuto che, a quanto riporta Borrelli, ha fatto immediatamente partire una denuncia nei confronti del neomelodico. Tony Colombo a Ercolano #TonyColombo, un altro concerto senza ... Leggi su anteprima24

«Un altro concerto senza autorizzazioni di piazza di Tony Colombo, che questa volta si è esibito in una strada di Ercolano, ripreso in un video dove una folla osannante partecipa alla performance abus ...

