Sono dieci anni che il Napoli cerca il cambio di mentalità e deve crescere (Di sabato 8 agosto 2020) Fondamentalmente non c’è mai stata partita. Il Barcellona, questo Barcellona, pur senza fare cose trascendentali, ha vinto 3-1 ed era 3-0 dopo 45 minuti. Sétien ha dimostrato che sa anche snaturare le sue squadre, i catalani hanno spesso e volentieri lasciato il possesso palla al Napoli che in novanta minuti ha creato un solo vero pericolo, dopo ottanta secondi: il palo esterno di Mertens. Probabilmente Setien e i suoi lo sapevano bene. Hanno condotto una partita logica: sapevano che il Napoli oltre tanto possesso palla (53 a 47 per noi, ha orgogliosamente rivendicato Gattuso), raramente riesce ad andare. E infatti è andata così. È difficile analizzare la gara del Napoli. Se la rapportiamo alle altre gare europee degli ultimi due anni, è stato decisamente un passo indietro ... Leggi su ilnapolista

