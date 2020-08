Skater XL: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di sabato 8 agosto 2020) Quale è quel genere videoludico perso oramai da tempo? Lo skateboarding ovviamente, il quale per un certo periodo ha seguito le orme del Tennis, ma qualcuno ha pensato bene di resuscitarlo. Nel 2018 arrivò su Steam in Accesso Anticipato Skater Xl, il quale si proponeva come uno Skate-Like, ed oggi dopo 2 anni debutta anche su PS4 e Xbox One, mentre la versione Switch arriverà per fine 2020 salvo imprevisti. Con questa premessa vogliamo dunque condividere con voi la Recensione di Skater Xl, come si comporta su console? Scopriamolo insieme. Skater XL Recensione Skater XL come anticipato ricorda per certi versi Skate, dalla gestione della telecamera ai controlli e impostazioni varie, ma con una quantità decisamente inferiore di contenuti, dando ... Leggi su gamerbrain

GiocareOra : Recensione Skater XL - Potrebbe usare più nastro antiscivolo -

Ultime Notizie dalla rete : Skater Recensione Skater XL è da oggi disponibile Naturalborngamers.it Skater XL: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Capita di rado che un genere videoludico venga abbandonato per molti anni, dopo il Tennis tornato in vita qualche tempo fa, a distanza di una pausa abbastanza lunga, è il turno dello Skateboarding. In ...

Skater XL | Recensione – Tanto skate, poco extra-large

Il genere dei giochi su skateboard negli ultimi anni si è preso una inaspettata pausa. Da diverso tempo, infatti, gli appassionati reclamano a gran voce un titolo che possa fargli tornare la voglia di ...

Capita di rado che un genere videoludico venga abbandonato per molti anni, dopo il Tennis tornato in vita qualche tempo fa, a distanza di una pausa abbastanza lunga, è il turno dello Skateboarding. In ...Il genere dei giochi su skateboard negli ultimi anni si è preso una inaspettata pausa. Da diverso tempo, infatti, gli appassionati reclamano a gran voce un titolo che possa fargli tornare la voglia di ...