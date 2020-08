Sta sul divano e sente dolori atroci al ventre: quello che succede in bagno è agghiacciante (Di venerdì 7 agosto 2020) Questa è la storia di una modella australiana di 23 anni. La sua vita prosegue come sempre, così come il suo regime alimentare e il suo lavoro di indossatrice. Un pomeriggio, però, avverte delle fitte, un dolore atroce al basso ventre; quello che le accade ha dell’assurdo. E’ incinta e… Non sapeva di essere incinta e partorisce in bagno Non aveva sintomi, non ha messo su peso, non ha mai pensato, nemmeno per sbaglio che potesse essere incinta. Eppure, la vita è stana, si è ritrovata a dover partorire in bagno senza sapere di aspettare un bambino. A raccontarla sembra solo una storia da film, ma quei momenti sono stati duri e concitati, anche per il marito della donna. La giovane modella era seduta sul divano, con estrema tranquillità, fino a ... Leggi su velvetgossip

Questa è la storia di una modella australiana di 23 anni. La sua vita prosegue come sempre, così come il suo regime alimentare e il suo lavoro di indossatrice. Un pomeriggio, però, avverte delle fitte ...

Francesca Pascale e Paola Turci insieme, il bacio in barca scatena il gossip

Ad immortalare i loro baci bollenti è stato il settimanale Oggi. Francesca Pascale e Paola Turci stanno trascorrendo una vacanza insieme in barca, e sembra non essere più un mistero la loro relazione.

