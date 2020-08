Roma, la prima mossa di Friedkin: sta pensando di uscire dalla Borsa (Di venerdì 7 agosto 2020) Arrivano nuovi dettagli in casa Roma sulla cessione del club da Pallotta a Friedkin. L’opa obbligatoria che il gruppo sarà costretto a lanciare sull’As Roma dopo l’acquisizione della partecipazione di controllo da james Pallotta “potrebbe essere funzionale al delisting del Club”, questo vorrebbe dire addio a Piazza Affari. E’ quanto si legge in una nota congiunta del club giallorosso e di The Friedkin Group emessa su richiesta della Consob. Nella nota viene spiegato che “il gruppo Friedkin pagherà a Pallotta un corrispettivo in contanti di 199 milioni di euro, di cui 63,4 milioni per l’acquisto dell’86,6% del capitale del club giallorosso (pari ad un prezzo per azione di 0,1165 euro), 8,5 milioni per le altre partecipazioni ... Leggi su calcioweb.eu

matteosalvinimi : In diretta da Sestri Ponente (Genova), ultimo appuntamento ligure prima di tornare a Roma. Chi si ferma è perduto!… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? ?? Vietato sbagliare! ?? #Giampaolo al #Toro. #Cairo, #Belotti non si tocca ?? La… - juventusfc : KICK-OFF | ULTIMA DI CAMPIONATO CON IL NOSTRO NUOVO HOME KIT! Inizia #JuveRoma!, FOOOOOORZA JUVEEEE! LIVE MATCH… - arcticdandeljon : voglia di essere come franchino126 che al commento sotto all’ultimo post di lungotevere che recita “ora ti fai il l… - CalcioWeb : #Roma, la prima mossa di #Friedkin: sta pensando di uscire dalla Borsa - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Saldi, a Roma dopo il flop monta la protesta: "Orari dei negozi da cambiare" Repubblica Roma Cagliari, folla per la ruota panoramica: tra politici e chi sperava nel giro gratis

che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira”. Non si può dire che abbiano scelto una linea defilata altri esponenti della sua ...

Lazio qualificata ufficialmente alla prossima Champions con la Roma fuori dall’Europa League

La Lazio può festeggiare dopo la sconfitta della Roma negli ottavi di finale dell'Europa League, contro il Siviglia, che ha comportato l'eliminazione dei giallorossi dalla coppa. La rivalità cittadina ...

