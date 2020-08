Napoli: morto Ciro Di Natale, l’imprenditore che diede vita a Camomilla (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto Ciro Di Natale, l’imprenditore di Napoli che diede vita al brand Camomilla e alla Galleria Scarlatti al centro del Vomero. Si è spento Ciro Di Natale, l’imprenditore napoletano che diede vita al brand Camomilla è morto all’età di 70 anni. Oltre al marchio di abbigliamento e accessori femminili nato negli anni ’70, Di … L'articolo Napoli: morto Ciro Di Natale, l’imprenditore che diede vita a Camomilla è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

tg2rai : #Napoli, il ricordo di #MarioPaciolla, il giovane cooperante dell'#ONU trovato morto nei giorni scorsi in circostan… - EcclesiaeItalia : RT @EcclesiaeNeapol: Oggi si celebra San #Gaetano Thiene, fondatore dell’Ordine dei Chierici regolari Teatini e morto a Napoli il 7 agosto… - EcclesiaeNeapol : Oggi si celebra San #Gaetano Thiene, fondatore dell’Ordine dei Chierici regolari Teatini e morto a Napoli il 7 agos… - ALASINIS7RA : Scusate ma dopo ben 45 giorni passati dai festeggiamenti della Coppa Italia a Napoli, cè stato qualche morto di… - LupoSolitario__ : @Enzolott @s_tamburini Ok, sei arrivato al punto morto. Non sai cosa dire. Non mi rispondi in merito...?? PS/ megli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli morto Napoli, è morto Ciro Di Natale: diede vita a Camomilla e alla Galleria Scarlatti Fanpage.it Addio a Marco Malapelle, aveva lavorato in ‘Un posto al sole’ e ‘L’amica geniale’

Lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: a soli 30 anni è morto Marco Malpelle, detto ‘o Gemello, giovane e promettente risorsa nel mondo dello spettacolo che aveva lavorato anche in fiction di su ...

È morto Ciro Di Natale, creò i negozi Camomilla e Galleria Scarlatti a Napoli

Si è spento a 70 anni l'imprenditore napoletano Ciro Di Natale: negli anni Settanta aveva dato vita al brand Camomilla, marchio di abbigliamento femminile e accessori poi conosciuto in tutta Italia e ...

Lutto nel mondo dello spettacolo napoletano: a soli 30 anni è morto Marco Malpelle, detto ‘o Gemello, giovane e promettente risorsa nel mondo dello spettacolo che aveva lavorato anche in fiction di su ...Si è spento a 70 anni l'imprenditore napoletano Ciro Di Natale: negli anni Settanta aveva dato vita al brand Camomilla, marchio di abbigliamento femminile e accessori poi conosciuto in tutta Italia e ...