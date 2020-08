“Ma che hai fatto?”. Serena Rutelli cede al ritocchino e sono critiche. Com’è cambiata dai tempi del GF (Di venerdì 7 agosto 2020) Alla fine ha ceduto anche lei. Serena Rutelli si è concessa un piccolo ritocco. Niente di particolarmente invasivo ma sufficiente per far scattare sulla sedia gli utenti della rete. Serena Rutelli, conosciuta dal grande pubblico grazie al Grande Fratello prima ancora per essere la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, si è regalata infatti un filler all’acido ialuronico alle labbra così da averle più turgide e carnose. Il ritocco estetico non convince tanti. “Si non sono belle peccato… ma non rifarti più nulla sei così carina”; “Ma come ti sei conciata!!! Eri tanto carina prima”; “Eri una donna acqua e sapone… Ora ti sei trasformata”. Gli utenti accusano Serena ... Leggi su caffeinamagazine

