Laviano, quasi terminati i lavori sulla Strada Provinciale 381 (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – quasi conclusi a Laviano, sulla SP 381, i lavori di risanamento della carreggiata Stradale e di sistemazione idrogeologica del versante. Consegnati lo scorso febbraio i “lavori Urgenti di Messa In Sicurezza, Ripristino e Consolidamento a Seguito di Dissesti e Movimenti Franosi sulla SP 381 nel Comune di Laviano – Interventi Urgenti di Protezione Civile” sono finanziati con POR Campania FESR 2014-2020. Obiettivo Specifico 5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera. Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. L’importo è di ... Leggi su anteprima24

