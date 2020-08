Il virologo Crisanti: «Non scaricate le colpe dei contagi sui giovani, sono gli stranieri il problema» (Di venerdì 7 agosto 2020) “Certo i casi aumenteranno ancora Ma non rischieremo un nuovo lockdown“. Andrea Crisanti, il virologo che ha coordinato l’emergenza in Veneto, fa il punto in un’intervista alla Stampa. Non è sorpreso dal quadro di questi giorni. “Fa parte della dinamica epidemiologica di questo momento – spiega – penso che quelli di ieri siano numeri che rientrano nella dimensione dell’epidemia a livello mondiale”. Crisanti: i contagi arrivano dall’estero Poi osserva che i nuovi contagi sono casi importati da altri paesi. “Focolai da rientro che sono una minaccia vera e propria. E per i quali vanno presi dei provvedimenti seri”. Il problema sono gli ... Leggi su secoloditalia

LaStampa : Il virologo che ha coordinato l’emergenza in Veneto: «I contagi cresceranno ancora, è normale. Ma eviteremo un altr… - Agenzia_Italia : 'Ora tamponi per tutti gli stranieri', dice Crisanti - ginugiola : RT @Open_gol: Ai vacanzieri raccomanda: «Evitate bar e ristoranti al chiuso. State in famiglia» - Dome689 : RT @Open_gol: Ai vacanzieri raccomanda: «Evitate bar e ristoranti al chiuso. State in famiglia» - Open_gol : Ai vacanzieri raccomanda: «Evitate bar e ristoranti al chiuso. State in famiglia» -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Crisanti Coronavirus, il virologo Crisanti: "Rischio contagi in vacanza? Evitate pullman, ristoranti chiusi e discoteche" il mattino di Padova Coronavirus: gli asintomatici hanno la stessa carica virale di chi mostra i sintomi

Nel naso, nella gola e nei polmoni degli asintomatici c’è una carica virale simile ai pazienti che invece mostrano i sintomi tipici dell’infezione del nuovo coronavirus. A suggerirlo è un nuovo studio ...

Coronavirus, Crisanti: "Adesso tamponi a tutti gli stranieri che arrivano in Italia"

Tamponi a tappeto a tutti gli stranieri che varcano i confini italiani. A proporlo, e ormai da tempo, il virologo Andrea Crisanti. «I casi aumenteranno ancora ma non rischieremo un nuovo lockdown», ha ...

Nel naso, nella gola e nei polmoni degli asintomatici c’è una carica virale simile ai pazienti che invece mostrano i sintomi tipici dell’infezione del nuovo coronavirus. A suggerirlo è un nuovo studio ...Tamponi a tappeto a tutti gli stranieri che varcano i confini italiani. A proporlo, e ormai da tempo, il virologo Andrea Crisanti. «I casi aumenteranno ancora ma non rischieremo un nuovo lockdown», ha ...