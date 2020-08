Era Roshelle di X Factor: oggi 24 anni, ha i capelli corti e con Nek… [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel 2016 è stata una delle protagoniste indiscusse di X Factor 10 e oggi continua a far sognare i suoi fan. Stiamo parlando di Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, 24 anni, proveniente da Lodi. La ragazza ha partecipato al talent show nella categoria Under Donne, allora capitanata da Fedez. Nonostante il suo inedito – dal titolo What U Do To Me – sia stato il più venduto della sua edizione, la cantante si è dovuta accontentare di un quarto posto, posizionandosi dopo Eva Pevarello, Gaia Gozzi e i Soul System, vincitori del programma. Ma le soddisfazioni professionali non hanno tardato ad arrivare. Roshelle dopo X Factor Per Roshelle la partecipazione a X Factor ha costituito un grandioso trampolino di lancio. ... Leggi su velvetgossip

Nel 2016 è stata una delle protagoniste indiscusse di X Factor 10 e oggi continua a far sognare i suoi fan. Stiamo parlando di Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, 24 anni, proveniente da Lodi.

Rovazzi, Benji & Fede, Il Pagante, Roshelle e Mr Rain: le loro produzioni discografiche sono tutte diventate hit e in alcuni casi in fenomeni virali e di costume. Dietro a loro, e non solo, c'è Marco ...

