Previsioni meteo per venerdì 7 agosto: ancora maltempo al Sud con piogge e temporali. Torna il caldo al Nord (Di giovedì 6 agosto 2020) Il vortice instabile che ha raggiunto le regioni meridionali, andrà progressivamente perdendo energia nel corso dei prossimi giorni, ma lo farà con gradualità, per cui fino al weekend, esso continuerà a influenzare queste aree, arrecando instabilità irregolare e un clima decisamente più mite rispetto al resto del paese. Sulle rimanenti regioni, infatti, già oggi alle prese con un evidente recupero dell’alta pressione, la figura stabilizzante prenderà sempre più piede, apportando in prevalenza belle giornate soleggiate e temperature in progressivo aumento. Magari va evidenziato soltanto qualche disturbo localizzato sui settori Alpini e in maniera decisamente più occasionale sul Centro Appennino, tuttavia, instabilità episodica e circoscritta. Ma vediamo più nel dettaglio ... Leggi su meteoweb.eu

