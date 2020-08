Manila Nazzaro e la cellulite Lorenzo Amoruso ironizza no è la bava del cane (Di giovedì 6 agosto 2020) Manila Nazzaro ha condiviso alcune foto in costume da bagno in compagnia di Thor, il cane del fidanzato Lorenzo Amoruso. Manila appare in gran forma e i fan non le fanno mancare i complimenti per il suo fisico statuario. “Thor, il mio bodyguard preferito” scrive lei. Tra i commenti al post ne è apparso uno piuttosto ironico, che però qualcuno ha frainteso: “Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… non ci siamo!!” scrive Valeria Graci, nota attrice comica e amica di Manila. C’è chi non coglie l’ironia e puntualizza che “l’invidia è una brutta bestia”, mentre altri utenti spiegano che si trattava di una battuta. Anche Lorenzo partecipa ... Leggi su musicaetesti.myblog

