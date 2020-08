Gertrude Ederle, la nuotatrice che attraversò la Manica (Di giovedì 6 agosto 2020) Gertrude Ederle oltre ad essere stata una delle nuotatrici più talentose e dotate della storia del nuoto, è stata anche la prima donna a compiere una delle imprese sportive più difficili di sempre. L’atleta infatti attraversò nuotando la Manica. Dopo di lei molte altre sportive si cimentarono in questa fatica, che può essere tranquillamente definita eroica. Gertrude Ederle, la prima donna ad attraversare la Manica Gertrude Ederle, la sua storia Nacque a New York il 23 ottobre del 1905 e inizialmente non mostrò alcun interesse per il nuoto che cominciò a praticare solo a 9 anni. Una volta scesa in vasca, la nuotatrice dimostrò a tutti di avere la stoffa per quello ... Leggi su sport.periodicodaily

AccaddeOggi : 06/08/1926 - Gertrude Ederle diventa la prima donna a traversare a nuoto il canale della Manica - - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 6 Agosto 1926 - Gertrude Ederle diventa 1' donna ad attraversare a nuoto la Manica - sulsitodisimone : 6 Agosto 1926 - Gertrude Ederle diventa 1' donna ad attraversare a nuoto la Manica -

Ultime Notizie dalla rete : Gertrude Ederle Florence Chadwick, la regina del nuoto che fermò il tempo sulla Manica Corriere della Sera