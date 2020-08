E’ allarme calabroni giganti asiatici: hanno già fatto tre vittime, tra cui un bambino ucciso da uno sciame (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ accaduto in pochi giorno in tre differenti località: la stessa specie di calabrone asiatico ha punto un agricoltore in Spagna, una donna in Francia ed un bambino in Cambogia. Tutti e tre sono morti per choc anafilattico. La vittima spagnola aveva 54 anni e viveva a Villestro, in Galizia nel nord della Spagna. I media locali rivelano che l’uomo è stato punto dall’insetto sul sopracciglio. A nulla è valso il tentativo di un amico e poi dei medici di salvargli la vita. La vittima francese aveva 40 anni stava raccogliendo fagiolini nel suo orto quando è stata punta, come riportato dal giornale Ouest-France. È stata trasportata all’ospedale universitario di Caen in condizioni preoccupanti. Due giorni dopo, giovedì 30 luglio, è stata dichiarata cerebralmente morta. I suoi organi sono stati ... Leggi su meteoweb.eu

