Beirut esplosione | onda d’urto investe la sala parto | George nasce sano e salvo

La forte esplosione nel porto di Beirut ha creato una potente onda d'urto tale da far esplodere i vetri delle strutture nel raggio di chilometri. Tra le centinaia di strutture danneggiate o rase al suolo, c'è anche l'ospedale locale nella cui sala parto una donna stava dando alla luce il suo bambino. L'onda d'urto ha investito con violenza la struttura e spazzato via tutta l'attrezzatura necessaria alle ostetriche e ai medici. Niente ha fermato i dottori a portare a termine il loro dovere, George è venuto al mondo sano e salvo, le immagini della sua nascita sono la conferma che la vita è più forte della morte.

