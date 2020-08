Appuntamenti macroeconomici del 6 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Giovedì 06/08/2020 08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 10,1%; preced. 10,4%) 10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 5,1%; preced. 42,1%) 10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (atteso -16,8%; preced. -20,3%) 13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 170,22K unità) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità) 16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 30 Mld piedi cubi; preced. 26 Mld piedi cubi) Leggi su quifinanza

