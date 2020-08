Tutte le novità in arrivo sulle pensioni di inabilità (Di mercoledì 5 agosto 2020) La sentenza numero 152 emanata il 23 giugno 2020 dalla Corte Costituzionale e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 luglio ha segnato una svolta epocale per quanto concerne le prestazioni pensionistiche rivolte alle persone con disabilità. In particolare i giudici della Consulta ... Leggi su interris

Notiziedi_it : iOS 14 beta 4: ecco tutte le novità raccolte in un solo articolo [7] - riotdsan : RT @itVALORANT: Nuovo Atto, nuovo Pass, nuove ricompense! Sblocca il Pass Battaglia per avere accesso a tutte le novità esclusive. #VALORAN… - iPhone_Italia : iOS 14 Beta 4: tutte le novità introdotte su iPhone - infoitinterno : METEO FERRAGOSTO; Ecco tutte le ultime NOVITA' - Roby_BN : @floraa93 Tutte novità ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte novità Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie Il Sole 24 ORE