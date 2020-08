Jesus Navas: “Vogliamo vincere ma non sarà facile contro questa Roma” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Conferenza stampa per il capitano del Siviglia, Jesus Navas in vista della partita contro la Roma di EL. Avvertite la pressione di dover arrivare ai quarti? “Siamo felici di essere qui, sappiamo cosa ci stiamo giocando. Sarà una partita difficile, cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi”. La settimana di pausa potrà darvi fastidio? “Pensiamo solo alla partita di domani, metteremo tutti noi stessi per arrivare a vincere”. Cos’è successo intorno alla squadra dopo la positività al Covid-19 di uno di voi? “Pensiamo alla gara, stiamo bene e siamo in forma. Cercheremo di dare il massimo”. Avete chiuso bene il campionato, con tante vittorie di fila. Come arrivate a questa partita? “Siamo concentrati, sappiamo ... Leggi su alfredopedulla

