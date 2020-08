Il Psg si prepara all'Atalanta: 1-0 nel test col Sochaux (Di mercoledì 5 agosto 2020) PARIGI - Il Paris Saint-Germain ha vinto in amichevole contro il Sochaux con il punteggio di 1-0. Prosegue, per i parigini, la marcia di avvicinamento in vista dell'incontro di Champions League contro ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Il Psg si prepara all'Atalanta: 1-0 nel test col Sochaux: Rete decisiva messa a segno da Choupo-Moting… - RobiRobigno : PSG allo stato attuale quasi imbarazzante, se Bangsbo la prepara bene i bergamaschi passano facile - agrandesso : il #lione si prepara per la finale di coppa di lega di domani con il #psg, prima di affrontare la #juventus in… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg prepara Il Psg si prepara all'Atalanta: 1-0 nel test col Sochaux Corriere dello Sport Il Psg si prepara all'Atalanta: 1-0 nel test col Sochaux

PARIGI - Il Paris Saint-Germain ha vinto in amichevole contro il Sochaux con il punteggio di 1-0. Prosegue, per i parigini, la marcia di avvicinamento in vista dell'incontro di Champions League contro ...

Chelsea, per la difesa piace Chilwell del Leicester

Il PSG si prepara a salutare Thiago Silva, in scadenza di contratto, e cerca un sostituto in vista della prossima stagione. La richiesta di Thomas Tuchel sarebbe ricaduta su David Alaba in uscita dal ...

PARIGI - Il Paris Saint-Germain ha vinto in amichevole contro il Sochaux con il punteggio di 1-0. Prosegue, per i parigini, la marcia di avvicinamento in vista dell'incontro di Champions League contro ...Il PSG si prepara a salutare Thiago Silva, in scadenza di contratto, e cerca un sostituto in vista della prossima stagione. La richiesta di Thomas Tuchel sarebbe ricaduta su David Alaba in uscita dal ...