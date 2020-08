I supereroi incasinati di “The Umbrella Academy” se la giocano alla pari con la Marvel (Di mercoledì 5 agosto 2020) La famiglia di supereroi, decisamente disfunzionali, torna su Netflix con una sorprendente seconda stagione Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : supereroi incasinati

Multiplayer.it

LOS ANGELES - Se vi piacciono i supereroi, questa è la serie che fa per voi. Ma attenzione, non si tratta di supereroi come tanti altri, ma di una famiglia disfunzionale ma con tanti straordinari pote ...