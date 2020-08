Genova. Tecnico di 57 anni morto in un incidente sul lavoro a Moneglia presso un impianto di ripetitori tv (Di mercoledì 5 agosto 2020) Drammatico incidente sul lavoro a Genova. Un Tecnico è morto in un infortunio sul lavoro a Moneglia, in zona Figarolo, presso un impianto di ripetitori tv. Per cause non ancora accertate, l’uomo di 57 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica. Alcuni colleghi hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i volontari della Croce Azzurra, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. Per tentare di salvare la vita all’uomo sul posto era giunto anche l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco che ha operato con i medici nella zona, molto impervia. L’uomo, un genovese, dipendente di una ditta del capoluogo ... Leggi su laprimapagina

