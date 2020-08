Ecommerce, Sixthcontinent si rivolge all'Ue: 'L'operato dell'Antitrust non è stato corretto' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sixthcontinent , la società attiva nell'acquisto di shopping card finita nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza che a febbraio ha adottato un provvedimento cautelare, ha deciso di di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sixthcontinent, la società attiva nell'acquisto di shopping card finita nel mirino dell"Autorità Garante della Concorrenza che a febbraio ha adottato un provvedimento cautelare, ha deciso di di presen ...Ci sono voluti 7 anni prima del lancio nel novembre 2017. Un progetto global che è stato pensato in Inghilterra, fondato negli Stati Uniti, progettato in India e programmato e testato in Italia. Sixth ...