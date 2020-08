Casemiro: «Rinnovo con il Real? Non è ora di parlarne» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Casemiro non vuole sentire parlare di futuro ed evita le domande circa il Rinnovo con il Real Madrid. Le sue parole Ai microfoni di Esporte Interativo, Casemiro ha accuratamente evitato le domande sul suo futuro, che potrebbe essere lontano dal Real Madrid. «È una domanda complessa. Credo che non sia il momento di parlare di questo. Ora dobbiamo pensare al Manchester City. Il club sta attraversando un momento complicato e quando sarà il momento opportuno ne parlerò col mio agente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mirino puntato della Juventus sul talentuoso centrocampista del Real. Da Madrid lo stesso calciatore glissa sul rinnovo: le parole di Casemiro Negli ultimi giorni è emersa l’indiscrezione secondo cui ...

