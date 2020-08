Anteprima Ary and the Secret of Seasons: diventiamo Guardiani delle Stagioni (Di mercoledì 5 agosto 2020) In questa Anteprima daremo un primo sguardo ad Ary and the Secret of Seasons, platform indie basato sul potere di controllo delle Stagioni Dopo il rinvio dell’uscita del gioco a Settembre ed un nuovo trailer, abbiamo avuto la possibilità di provare in Anteprima Ary and the Secret of Seasons, titolo sviluppato da eXiin e Fishing Cactus. In questo platform indie vestiremo i panni di Ary, erede del ruolo paterno di guardiano d’inverno, e dotata del potere di controllare le quattro Stagioni. Dopo aver provato l’inizio del gioco e uno dei livelli più avanzati, siamo pronti a condividere con voi le nostre prime impressioni sul titolo. Di padre in figlia Dopo la misteriosa scomparsa di suo fratello, Ary ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Anteprima Ary and the Secret of Seasons: diventiamo Guardiani delle Stagioni #AryAndTheSecretOfSeasons #InEvidenza… - gamescore_it : Ary and the Secret of Seasons: giochiamolo in anteprima su PC - - yessgameit : Ary and the Secret of Seasons: La nostra #anteprima: Venite insieme a noi in un viaggio tra… - yessgameit : Venite insieme a noi in un viaggio tra le stagioni con l'anteprima del titolo indie Ary and the Secret of Seasons.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anteprima Ary Anteprima Ary and the Secret of Seasons: diventiamo Guardiani delle Stagioni tuttoteK Anteprima Ary and the Secret of Seasons: diventiamo Guardiani delle Stagioni

Dopo il rinvio dell’uscita del gioco a Settembre ed un nuovo trailer, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima Ary and the Secret of Seasons, titolo sviluppato da eXiin e Fishing Cactus.

Dopo il rinvio dell’uscita del gioco a Settembre ed un nuovo trailer, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima Ary and the Secret of Seasons, titolo sviluppato da eXiin e Fishing Cactus.