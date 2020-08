Sorpresi a rubare a Napoli, provano a investire i poliziotti durante la fuga (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sorpresi nei pressi di un palazzo, tre rapinatori hanno tentato più volte di investire i poliziotti, lanciandogli contro, durante l’inseguimento, anche i ferri del mestiere. E’ quanto successo a Napoli nella serata di lunedì 3 agosto quando i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Ponti Rossi hanno notato due uomini all’esterno del cancello d’ingresso di un edificio e, insospettiti, li hanno avvicinati mentre questi salivano su un’auto sopraggiunta con una terza persona a bordo. I tre, per eludere il controllo, dopo aver colpito una delle moto e strattonato un agente, si sono allontanati velocemente; ... Leggi su anteprima24

00_h16 : RT @Azzurra6671: @arscomunicandi @francescatotolo Intendi quelli arrestati dalle SS, perché sorpresi a rubare negli appartamenti degli Ital… - BrunaGueze : RT @Azzurra6671: @arscomunicandi @francescatotolo Intendi quelli arrestati dalle SS, perché sorpresi a rubare negli appartamenti degli Ital… - enricog571 : RT @Azzurra6671: @arscomunicandi @francescatotolo Intendi quelli arrestati dalle SS, perché sorpresi a rubare negli appartamenti degli Ital… - DottorWatson : RT @Azzurra6671: @arscomunicandi @francescatotolo Intendi quelli arrestati dalle SS, perché sorpresi a rubare negli appartamenti degli Ital… - Marco_Bello1 : RT @Azzurra6671: @arscomunicandi @francescatotolo Intendi quelli arrestati dalle SS, perché sorpresi a rubare negli appartamenti degli Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi rubare Sorpresi a rubare nella piscina: 4 giovani nei guai L'Arena A Torino 18 arresti in 24 ore per spaccio, furti e rapine

Torino, 4 ago. (askanews) - Diciotto arresti a Torino nelle ultime 24 ore da parte della polizia per spaccio di droga, furti e rapine. Quattro ragazzi fra i 21 e i 24 anni sono stati sorpresi in fuga ...

Faccia a faccia con i ladri, grida aiuto. Il quartiere si ribella ai banditi incappucciati e li insegue

CAMERANO -Faccia a faccia con i ladri che, scoperti, si ritrovano un intero quartiere in rivolta. Sono stati costretti a guadagnarsi la fuga lanciando pietre, pezzi di legno e quant’altro potessero ra ...

Torino, 4 ago. (askanews) - Diciotto arresti a Torino nelle ultime 24 ore da parte della polizia per spaccio di droga, furti e rapine. Quattro ragazzi fra i 21 e i 24 anni sono stati sorpresi in fuga ...CAMERANO -Faccia a faccia con i ladri che, scoperti, si ritrovano un intero quartiere in rivolta. Sono stati costretti a guadagnarsi la fuga lanciando pietre, pezzi di legno e quant’altro potessero ra ...