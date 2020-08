Otto minuti in onda e record di share. E' Paolo Sottocorona il re dell'estate di La7 (Di martedì 4 agosto 2020) Ogni mattina, come sorge il sole, Paolo SOttocorona sa che farà più share degli altri programmi di rete. Il meteorologo toscano, divenuto negli anni un’istituzione, si è infatti trasformato a tutti gli effetti nel re dell’estate di La7.Dimenticatevi le eccezioni, nel caso di SOttocorona ci troviamo di fronte ad una consuetudine. A La7 dal 2002 e ancora prima volto familiare per i telespettatori di Telemontecarlo, SOttocorona è considerato un volto iconico. I suoi sono appuntamenti fissi: alle 7.52 prima di Omnibus e alle 13 all’interno de L’aria che tira. pubblicato su TVBlog.it 04 agosto 2020 18:51. Leggi su blogo

