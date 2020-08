Monito di Mattarella: il Piano Italia non sia una diligenza a cui attingere (Di martedì 4 agosto 2020) "L'Unione europea ha dato prova di lungimiranza e tempestività nel mettere a punto strumenti volti a favorire la ripresa e la crescita economica del continente". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione dei 50 anni dalla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario. Mattarella che però avverte: "Il Piano per l'Italia, in cui è prezioso il contributo delle Regioni, rappresenta un impegno ineludibile, correttamente avvertito non come il passaggio di una diligenza a cui attingere, ma come un'occasione di storico rilancio del sistema Italia. E' un appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali con investimenti commisurati". Il Capo dello Stato inoltre ha sottolineato "la ... Leggi su agi

Roma, 04 ago 18:19 - (Agenzia Nova) - Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma: "Il Recovery fund rappresenta una 'occasione di storico rilancio', un 'appuntam ...

Recovery Fund, Mattarella fissa i paletti: “Nessuno assalto alla diligenza”

Ma il monito va anche ai vari gruppi di potere politico-economico che pressano il governo. Mattarella ha definito il piano Ue un "appuntamento da non perdere per incidere sui nodi strutturali con ...

