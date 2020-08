Lo stipendio di Eriksen, quanto guadagna il danese all’Inter? (Di martedì 4 agosto 2020) stipendio Eriksen – Christian Eriksen è un calciatore danese, centrocampista dell’Inter e della nazionale danese. Considerato uno dei più forti giocatori della storia del calcio danese nonché uno dei migliori centrocampisti della sua generazione a livello mondiale. Arrivato all’Inter nella sessione di mercato invernale della stagione 2019/2020, non ha però rispettato le aspettative dei tifosi nerazzurri, … L'articolo Lo stipendio di Eriksen, quanto guadagna il danese all’Inter? è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

