Libano, esplosione a Beirut: coinvolti anche dei militari italiani (Di martedì 4 agosto 2020) Arrivano aggiornamenti sulla devastante esplosione che ha colpito la città di Beirut, in Libano, nel tardo pomeriggio di oggi. Dalle prime notizie, è filtrato che sarebbe esploso per motivi da accertare un magazzino di fuochi d’artificio. Nel tremendo boato sono state ferite centinaia di persone e ora vengono riportati anche i primi morti. coinvolti inoltre anche dei militari italiani. esplosione a Beirut: 30 vittime accertate Le immagini stanno scioccando il mondo: una prima grossa fumata grigia, quindi un’esplosione che è stata avvertita anche a Cipro, 240 km dal Libano. Le immagini dal luogo del disastro sono terribili: macerie ... Leggi su thesocialpost

