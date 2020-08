Legge elettorale, Zingaretti rischia l’osso del collo a non farla prima del referendum (Di martedì 4 agosto 2020) La distanza che separa la maggioranza giallo-rossa è tutta nel tweet del renziano Ettore Rosato: «Cambiare la Legge elettorale che dovrà essere utilizzata nel 2023 non è una priorità». Il “cinguettio” del presidente di Italia Viva non è casuale. Tutt’altro: è il controcanto ad una precedente dichiarazione di Nicola Zingaretti che rilanciava l’accordo sul «testo condiviso dalla maggioranza» chiedendo agli alleati di approvarlo «almeno in un ramo del Parlamento» prima del referendum che riduce il numero dei parlamentari. Di fatto richiamando i termini dell’intesa con il M5S. Zingaretti rilancia l’intesa. Ma Iv lo gela Purtroppo per lui, però, il problema non ... Leggi su secoloditalia

