Dl agosto, settore fieristico: servono misure specifiche e un fondo da 400 milioni (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – È indispensabile un’azione specifica per sostenere e far recuperare l’equilibrio economico-finanziario alle aziende fieristiche italiane. È la richiesta lanciata dal Maurizio Danese, Presidente AEFI, e Massimo Goldoni, Presidente CFI, all’incontro di ieri alla Farnesina con il Sottosegretario Manlio Di Stefano. “Prendiamo atto degli sforzi fatti finora dal Governo – tra cui i crediti di imposta e i finanziamenti Simest per gli espositori e gli interventi ICE per il Made in Italy del patto per l’export – ma ora è indispensabile un’azione specifica per sostenere e far recuperare l’equilibrio economico-finanziario alle aziende fieristiche italiane. Da tempo chiediamo un fondo strutturale per ridurre i danni sopportati per lo spostamento o l’annullamento delle manifestazioni ... Leggi su quifinanza

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (4 agosto 2020). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio.

Le aziende che rendono le regole anti Covid un gioco per i bambini

L’emergenza Covid ha stravolto la nostra vita quotidiana e, in vista delle riaperture delle scuole, rende necessario studiare soluzioni per rendere le regole di sicurezza – uso della mascherina, dista ...

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (4 agosto 2020). Il Centro per l'Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell'annuncio.