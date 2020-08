Cosenza, la BBC esalta il periodo post-lockdown dei calabresi (Di martedì 4 agosto 2020) Con la vittoria sulla Juve Stabia di venerdì scorso e la conseguente sconfitta di Perugia e Pescara, il Cosenza è balzato al 15° posto dritto verso la salvezza diretta in vista della prossima stagione di Serie B. Il rientro in campo dei calabresi nel post-lockdown non è passato inosservato alla BBC che esalta il cammino dei rossoblu paragonandoli al Manchester City dopo aver fatto uno studio sulle miglior prestazioni post quarantena in tutte e quattro i grandi campionati europei. Il noto network televisivo della Gran Bretagna ha scritto così della squadra di Roberto Occhiuzzi che si appresta ora a vivere il terzo campionato di B: “Le statistiche del Manchester City sono certamente impressionanti: in cima alle graduatorie per la ... Leggi su alfredopedulla

