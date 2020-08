Coronavirus, disturbi psichiatrici per oltre il 50% dei guariti: depressione, ansia e insonnia gli effetti più comuni (Di martedì 4 agosto 2020) depressione, ansia, disturbo post traumatico da stress e insonnia. Quando il Coronavirus si presenta nelle forme più aggressive, ancorché vinto, può provocare conseguenze sui guariti a livello psichiatrico. A confermarlo è uno studio dell’ospedale San Raffaelle pubblicato sulla rivista scientifica Brain, Behavior and Immunity. Un pool di esperti, guidati dallo psichiatra Francesco Benedetti, ha descritto le cicatrici che il Covid-19 lascia su oltre il 50% dei pazienti guariti. In totale l’ambulatorio di follow-up ha seguito, in un percorso di circa cinque mesi, 402 persone (265 uomini e 137 donne) risultate positive e poi dimesse dalla struttura, grazie al lavoro di infettivologi, cardiologi, internisti, psichiatri e neurologi. ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Coronavirus: 'Oltre la metà dei pazienti ha postumi con disturbi psichiatrici': lo studio - Stefaniaugo77 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus: 'Oltre la metà dei pazienti ha postumi con disturbi psichiatrici': lo studio - sologiuma : RT @HuffPostItalia: Coronavirus: 'Oltre la metà dei pazienti ha postumi con disturbi psichiatrici': lo studio - pborghilivorno : #coronavirus 'Oltre la metà dei pazienti Covid ha postumi con disturbi psichiatrici': lo studio - NealaAntinori : RT @HuffPostItalia: Coronavirus: 'Oltre la metà dei pazienti ha postumi con disturbi psichiatrici': lo studio -