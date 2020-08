Beirut, esplose 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio: gas tossici nell’aria, “chi può lasci la città” (Di martedì 4 agosto 2020) Settanta morti e 3.700 feriti: il ministero della sanità libico ha nuovamente aggiornato al rialzo il bilancio della duplice esplosione avvenuta al porto di Beirut. Il ministero ha anche invitato i cittadini della capitale, se sono in grado di farlo, a lasciare la città, considerata l’elevata densità di nitrato presente nell’aria. A provocare le esplosioni che oggi hanno devastato Beirut è stato un incendio in un deposito nel porto di Beirut dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave. Lo ha detto il presidente Michel Aoun, citato dalla Bbc online, dopo una riunione d’emergenza del Supremo consiglio della Difesa nel palazzo presidenziale di ... Leggi su meteoweb.eu

