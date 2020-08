Ancelotti: “Noi allenatori teste di c***o. Champions? La nuova formula può aiutare la Juventus” (Di martedì 4 agosto 2020) Carlo Ancelotti si racconta al Corriere dello Sport e lo fa senza peli sulla lingua. Dal calcio post lockdown fino alla Champions League con Juventus e Napoli impegnate negli ottavi e poi, forse, con la nuova formula della Final Eight. Il tecnico di Reggiolo, ora allenatore dell'Everton, è stato piuttosto chiaro su tutti i temi affrontati con tanto di autocritica alla classe allenatori: "​La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. Siamo delle teste di cazzo".Ancelotti: "La Juventus può avere un vantaggio con la formula della Final Eight"caption id="attachment 908343" align="alignnone" width="696" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ancelotti: 'Noi allenatori teste di c***o. Champions? La nuova formula può aiutare la Juventus' -… - alexXx_96_ : @poicipenso4 Il discorso del tifo non c entra un cazzo la maggior parte di noi è stata inculcata e comunque io ho c… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Ancelotti: 'Noi allenatori teste di c...o. #Champions? City e Psg favorite, per la #Juve non è solo un'ossessione' https://t… - CapitanCarla : RT @napolista: Ancelotti: «Le critiche a Napoli? La verità ha molte facce, e non interessa a nessuno. Non oggi» Corsport: «Sono un grande… - CalcioWeb : #Ancelotti: 'Noi allenatori siamo delle teste di ca**o! L'unica finale persa è stata la mia più bella' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti “Noi fotogallery - coppa italia, napoli inter 1-1: le immagini del match IlCorrierino.com