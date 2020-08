Treni da Milano a Napoli sold out: prossimo fine settimana di rientri (Di lunedì 3 agosto 2020) Fase 3, primi arrivi da altre regioni: 'Solo a Napoli tutti questi controlli' 3 June 2020 Sarà un fine settimana di rientri quello dell'8 e 9 agosto. Saranno centinaia le persone che dal Nord ... Leggi su napolitoday

giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - rtl1025 : Sono praticamente sold out tutti i biglietti sui #treni #Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia del p… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Caos treni, Frecciarossa da Milano al sud già sold out nel weekend. Piemonte come Liguria e Lombardia: “Distanziamento… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Caos treni, Frecciarossa da Milano al sud già sold out nel weekend. Piemonte come Liguria e Lombardia: “Distanziamento… - clikservernet : Caos treni, Frecciarossa da Milano al sud già sold out nel weekend. Piemonte come Liguria e Lombardia: “Distanziame… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni Milano Treni, Frecciarossa tutti sold out da Milano al Centro Sud nel weekend Il Messaggero “Il bollettino quotidiano è una mistificazione”, lo sfogo di Zangrillo

Alberto Zangrillo, il noto primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano, intervistato da La Verità, ha affermato: «Non potevo accettare questa enorme mistificazione. Far crede ...

Salvini: "Il banco con le rotelle? Per accompagnare a casa Azzolina"

“Il banco con le rotelle? Per accompagnare a casa Azzolina”. Così Matteo Salvini. La mascherina “quando e’ necessario si mette”, ad esempio “nei luoghi chiusi, sui treni”. Certo, “spero di tornare all ...

Alberto Zangrillo, il noto primario di anestesia e rianimazione all’Irccs San Raffaele di Milano, intervistato da La Verità, ha affermato: «Non potevo accettare questa enorme mistificazione. Far crede ...“Il banco con le rotelle? Per accompagnare a casa Azzolina”. Così Matteo Salvini. La mascherina “quando e’ necessario si mette”, ad esempio “nei luoghi chiusi, sui treni”. Certo, “spero di tornare all ...