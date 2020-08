Juventus, idea Casemiro del Real Madrid: CR7 prova a convincerlo (Di lunedì 3 agosto 2020) In vista della prossima stagione, la Juventus sta già pensando a come muoversi sul mercato in modo da rinforzare la rosa. Il reparto che necessità di più modifiche è indubbiamente il centrocampo, perciò i bianconeri stanno guardando anche all’estero. Come riporta Don Balon, nel mirino del club torinese ci sarebbe Casemiro del Real Madrid, ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo che potrebbe essere convinto proprio dal portoghese. Un problema non indifferente potrebbe però essere la richiesta dei blancos, i quali non si accontenterebbero di meno di 80 milioni di euro. Leggi su sportface

