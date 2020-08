Il retroscena: Maldini in missione, il Milan si muove. Su Donnarumma… (Di lunedì 3 agosto 2020) Paolo Maldini lascerà Milano nei prossimi giorni, forse già nella giornata di domani. Il mercato del Milan entra nel vivo, ci sono alcuni nomi in bella evidenza, quelli di Aurier del Tottenham e Dumfries del PSV, senza dimenticare il centrocampista Florentino del Benfica, una strategia dello scorso gennaio che può diventare operativa presto. Il fatto che Maldini si muova significa che il Milan vuole entrare nel vivo del mercato. Su Paquetà confermiamo il forte interesse della Fiorentina, anticipato da gennaio, in un’operazione che potrebbe comprendere Milinkovic se il difensore non rinnovasse il contratto con la Fiorentina. Su Donnarumma confermiamo la nostra linea da sempre: davano il rinnovo per fatto un giorno sì e l’altro pure. Ancora non ci siamo, ... Leggi su alfredopedulla

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro ‘Billy’ Costacurta e Gennaro ‘Rino’ Gattuso hanno ricordato uno screzio ai tempi del Milan. In diretta su Sky Sport, dopo Napoli-Lazio finita con altissima tensi ...

Aurier Milan, Paolo Maldini ha rivelato un retroscena ieri a Sky Sport sul terzino francese. Potrebbe essere il sostituto di uno fra Calabria e Conti. Ieri sera Sky Sport ha parlato di una possibile t ...

