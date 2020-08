“Dayane Mello va al Grande Fratello Vip”: con lei nella Casa anche il gossip su Belen Rodriguez? (Di lunedì 3 agosto 2020) Per Dayane Mello è arrivata la volta del Grande Fratello Vip. Ne è certo Alberto Dandolo che su Oggi.it rivela proprio la presenza della bellissima super modella brasiliana nella Casa più spiata d’Italia in salsa vip che vede alla conduzione Alfonso Signorini. La partenza è a settembre (a quanto pare ci sarebbe un piccolo giallo... L'articolo “Dayane Mello va al Grande Fratello Vip”: con lei nella Casa anche il gossip su Belen Rodriguez? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

