Conte fa infuriare l’Inter (che spera vada via da solo e pensa ad Allegri), Marotta prova a ricucire (Di lunedì 3 agosto 2020) “Prima della fine del mese Antonio Conte potrebbe non essere più l’allenatore dell’Inter. L’Europa League è l’ultimo passo che senz’altro il club e l’ex ct faranno insieme, poi sarà lui a decidere. La proprietà cinese, che non ha digerito le pesanti dichiarazioni contro la società che Conte ha sparso sabato sera, ha preso sul serio la sua minaccia di andarsene, ma chiede che in ogni caso l’ex juventino finisca la stagione. Se non si troveranno accordi ampi, dal mercato all’organizzazione del lavoro, sarà il punto di non ritorno”. Lo scrivono Emanuele Gamba e Franco Vanni su Repubblica. Aggiungendo che l’Inter ha già pronto un piano B, che sarebbe Allegri. “All’Inter avrebbero già una soluzione pronta: Max ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : Lo sfogo di #Conte fa infuriare l’Inter. Tecnico e club lontani, #Suning ha il piano B: #Allegri il preferito… - napolista : Conte fa infuriare l’Inter (che spera vada via da solo e pensa ad Allegri), Marotta prova a ricucire Su Repubblica.… - Cinquantenni : RT @Gazzetta_it: Lo sfogo di #Conte fa infuriare l’Inter. Tecnico e club lontani, #Suning ha il piano B: #Allegri il preferito https://t.co… - OdeonZ__ : Lo sfogo di Conte fa infuriare l’Inter. Suning ha il piano B: Allegri il preferito - ilcirotano : Lo sfogo di Conte fa infuriare l’Inter. Suning ha il piano B: Allegri il preferito - -