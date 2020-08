Calcio Foggia, 'ultimatum' di Landella ai soci: 'Diano garanzie sull'eventuale ripescaggio o facciano un passo indietro' (Di lunedì 3 agosto 2020) Pochi giri di parole in una nota che ha il sapore dell'ultimatum. A prendere la parola è di nuovo il sindaco di Foggia Franco Landella, che invia un messaggio chiaro ai componenti del Calcio Foggia ... Leggi su foggiatoday

princigallomich : CALCIO SERIE D – FOGGIA – IL SINDACO LANDELLA CHIEDE CHIAREZZA AI SOCI - gippu1 : Amici pugliesi! Piantiamola con questo calcio che ormai ci dà solo amarezze! Che ne dite del volley? Per esempio g… - Veg_Markuz : @francescogonnos Macché, era fuori del mondo, non si è mai aggiornato. Lo Zeman di Foggia e pure Roma e Lazio ha fa… - FCM2001 : Calcio Foggia scelta la sede del ritiro: è Trevi nel Lazio - - FCM2001 : La squadra di calcio del Foggia, sceglie Trevi per il suo ritiro pre-campionato - -