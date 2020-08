Highlights e gol Bologna-Torino 1-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Bologna-Torino 1-1, partita valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Al 18′ Svanberg sblocca la gara grazie al primo gol in Serie A. Decisivo l’assist di Soriano ma anche l’imprecisione del portiere Rosati. Il pareggio dei granata arriva nella ripresa grazie a una magia di Zaza, che si coordina e al volo tramuta il passaggio di Verdi in una conclusione che non lascia scampo a Skorupski. In alto e di seguito le immagini salienti del match. Leggi su sportface

SkySport : ? Zaniolo si trascina dietro mezza Juve ? Inserimento e gol per Perotti ? ? La Roma passa all'Allianz Stadium, Juve… - SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - estornudoauto : RT @RaiPlay: Si conclude oggi il campionato di @SerieA. ?????? Rivivi tutti i gol e gli highlights su #RaiPlay! ?? - RaiPlay : Si conclude oggi il campionato di @SerieA. ?????? Rivivi tutti i gol e gli highlights su #RaiPlay! ??… - Fantacalcio : VIDEO - SPAL-Fiorentina 1-3, gol e highlights: viola corsari a Ferrara -