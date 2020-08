Federer parla delle sue condizioni: “spero di tornare ad un buon livello. Futuro? Giocherò a tennis anche da vecchio” (Di domenica 2 agosto 2020) Roger Federer torna a parlare delle proprie condizioni fisiche. Il tennista svizzero, reduce da due operazioni al ginocchio che gli impediranno di scendere in campo per tutto il 2020, ha fatto chiarezza sul proprio stato fisico e sul proprio Futuro ai microfoni di SRFSport: “ho giocato una sola volta dopo quell’esibizione in Sudafrica con Nadal. Spero che sarò ancora in grado di esprimere un buon livello al mio ritorno. Ho giocato contro il muro più volte in questi mesi. In campo ci sono andato una volta sola. Futuro? anche se sono destinato ad invecchiare, questo non significa che smetterò di giocare. Finché il mio corpo me lo permetterà giocherò, ... Leggi su sportfair

