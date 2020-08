Elon Musk: «Le piramidi sono state costruite dagli alieni». Poi legge un articolo della «Bbc» e ci ripensa (Di domenica 2 agosto 2020) L’imprenditore e proprietario di SpaceX non è convinto. Non della storia egiziana perlomeno: per Elon Musk non sono stati i faraoni a costruire le piramidi. Ma gli alieni. «Gli alieni hanno costruito le piramidi, ovviamente», ha scritto su Twitter Musk. Un’affermazione che certo non è passata inosservata al Cairo. La ministra egiziana della Cooperazione internazionale Rania al-Mashat ha risposto poco dopo al fondatore di Tesla, invitandolo ad andare in Egitto e visitare le tombe dei costruttori delle piramidi di persona. August 1, 2020 «Seguo il tuo lavoro con molta ammirazione», ha scritto al Mashat. «Ti aspettiamo». Secondo gli ... Leggi su open.online

