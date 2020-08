Devasta stazione e getta transenne su un binario, 21enne arrestato e carabiniere ferito (Di domenica 2 agosto 2020) Danni per 10mila euro, ma soprattutto un gesto che poteva essere molto pericoloso. Ha Devastato una stazione, gettando su un binario tre transenne e rischiando così di far deragliare un treno. Protagonista un tunisino di 21 anni, fermato verso le 7.20 dai carabinieri di Borgo Val di Taro (Parma), a Ostia Parmense. Gli stessi militari hanno evitato danni al regionale in arrivo, da La Spezia e diretto a Parma, con a bordo centinaia di persone: un militare è sceso sui binari ed è riuscito a spostare due delle tre transenne su un marciapiede, mentre la terza è stata urtata dalla locomotiva e finita a distanza. Il militare è stato lievemente ferito dal contraccolpo, il giovane arrestato per attentato alla sicurezza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

