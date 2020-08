Sky - Insigne, problema all'osso e non al muscolo: c'è speranza per Barcellona (Di sabato 1 agosto 2020) Il problema di Lorenzo Insigne non dovrebbe essere di natura muscolare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, si dovrebbe trattare di una botta all'osso, dove si innesta l'adduttore, e non direttamente all'aduttore. Leggi su tuttonapoli

