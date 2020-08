Riforma Pensioni ultimissime: cosa succede nel 2022 quando finirà quota 100? (Di sabato 1 agosto 2020) Le ultime novità di oggi 1 agosto sulle Pensioni arrivano da un interessante articolo che ci ha mandato Mauro Marino, che è stato dipendente dell’All’Agenzia delle Entrate per 38 anni e che dal 1 luglio 2020 è andato in pensione con 42 anni di contributi usufruendo della tanto discussa quota 100. Ecco di seguito le sue riflessioni su cosa succederà da gennaio 2022 quando terminerà la sperimentazione. Riforma Pensioni 2022: cosa aspettarsi finita quota 100? Mauro Marino ci dice: “Secondo l’attuale legge il 31/12/2021 scade la famigerata “quota 100”. Anche se ... Leggi su pensionipertutti

La crisi non aiuta i montanti contributivi, già colpiti dalla precarietà del lavoro e dal declino demo-economico. L’approfondimento di Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi per LaVoce.info La pensione con ...Il fatto che la “seconda volta’’ di Conte sia meglio della prima è una considerazione sicuramente condivisibile. Ma il leader della Cgil non si è limitato a questo paragone. Nelle poche righe che gli ...