Luigi Berlusconi sposo di Federica Fumagalli: è ufficiale, i dettagli (Di sabato 1 agosto 2020) Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli convoleranno a nozze. La notizia circolava da tempo ma mancava l’ufficialità che ora giunta. A renderlo noto è il quotidiano Il Giorno che informa che il 31 luglio sono apparse le pubblicazioni di matrimonio sull’Albo pretorio del Comune meneghino. La cerimonia si terrà dunque a Milano. Non svelata invece la … L'articolo Luigi Berlusconi sposo di Federica Fumagalli: è ufficiale, i dettagli proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Si sposa Luigi Berlusconi ultimogenito dellex premier Silvio: cerimonia a Milano - #sposa #Luigi #Berlusconi - FQMagazineit : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premier… - clikservernet : Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premier… - Noovyis : (Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposano: matrimonio “blindato” a Milano per l’ultimogenito dell’ex premie… - Italia_Notizie : Luigi Berlusconi sposa a Milano Federica Fumagalli Le nozze a breve -