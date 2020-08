L'attacco di Zingaretti: «Ci sono scellerati che si tolgono la mascherina» (Di sabato 1 agosto 2020) Il Segretario del Pd si è scagliato contro coloro che rifiutano di indossare la mascherina «per farsi pubblicità. Il tema oggi è non far rialzare la curva» Leggi su corriere

Corriere : L'attacco di Zingaretti: «Ci sono scellerati che si tolgono la mascherina» - erducaconte : @nzingaretti @Deputatipd complimenti per l’attacco intollerante della vostra vice sindaca a @matteosalvinimi e qu… - achene_paolo : RT @tempoweb: ??Pieni poteri e attacco a #Salvini Ora siamo un regime?? Il tragico autogol di 'mascherina' #Zingaretti??Politici in ginocchio… - Antonel23399615 : RT @tempoweb: ??Pieni poteri e attacco a #Salvini Ora siamo un regime?? Il tragico autogol di 'mascherina' #Zingaretti??Politici in ginocchio… - Silvana22948848 : RT @marisaLaDestra: #IlTempo #31Luglio #primapagina ??#rassegnastampa #editoriale ? FARSA #ITALIA.PIENI POTERI E ATTACCO A #SALVINI,che um… -